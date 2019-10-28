Рязанская епархия отстранила от служения священника из-за жестокого обращения с домочадцами

13:32 Источник: Эхо Москвы

Рязанская епархия на год отстранила от службы священника Владимира Покровского. Сообщается, что запрет введён за систематические нарушения церковной дисциплины – злоупотребление спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами.

По данным местных СМИ, супруга Покровского пожаловалась в полицию на избиения – у женщины гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга. Она утверждает, что муж избивал её на глазах у четверых детей. Эхо Москвы