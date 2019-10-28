0
0
136
НОВОСТИ

В Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

14:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислава Жарына.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - цитирует радиостанция заявление Жарына.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 28.10.2019
МКБ первому среди российских банков присвоен ESG-рейтинг
0
52
14:32 28.10.2019
Деятели культуры, ученые и правозащитники подписали письмо в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева
0
87
14:12 28.10.2019
Если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом - Песков
0
116
13:32 28.10.2019
Рязанская епархия отстранила от служения священника из-за жестокого обращения с домочадцами
0
157
13:20 28.10.2019
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
0
161
13:05 28.10.2019
Армения на четверть увеличит расходы на оборону
0
173
13:00 28.10.2019
27 стран ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года - Туск
0
176
12:32 28.10.2019
На первое место в списке дружественных стран россияне поставили Китай - опрос
0
241
12:20 28.10.2019
Прекращено дело о лишении родительских прав супругов, пришедших с ребенком на несогласованную акцию
0
236
12:05 28.10.2019
Кабмин создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте
0
251

Возврат к списку