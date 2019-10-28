В Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислава Жарына.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - цитирует радиостанция заявление Жарына.

