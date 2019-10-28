Если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом - Песков
14:12 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль полагает, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, если подтвердятся данные о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
"Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом". Представитель Кремля заверил: "Сама по себе новость [сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади] не может вызвать негативной реакции российских властей".
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