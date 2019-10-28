0
0
120
НОВОСТИ

Если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом - Песков

14:12 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль полагает, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, если подтвердятся данные о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом". Представитель Кремля заверил: "Сама по себе новость [сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади] не может вызвать негативной реакции российских властей".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 28.10.2019
Армения на четверть увеличит расходы на оборону
0
43
17:30 27.10.2019
У Минобороны России точных данных о смерти Аль-Багдади нет
0
128
16:01 27.10.2019
Ликвидация лидера террористов ИГ готовилась пять месяцев
0
127
12:32 27.10.2019
Военные США более часа бомбили боевиков, прежде, чем послать десант за аль-Бангдади - СМИ
0
140
08:57 27.10.2019
Эстония ждет прибытия 18 британских танков для учений НАТО
0
155
19:28 25.10.2019
Министр обороны Украины считает, что его страна имеет опыт войны с Россией
0
198
19:00 25.10.2019
США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
0
185
18:34 25.10.2019
По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35
0
188
16:15 25.10.2019
Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник
0
233
13:20 25.10.2019
ЗРК С-400 является грозным и смертоносным оружием - NI
0
215

Возврат к списку