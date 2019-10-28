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Деятели культуры, ученые и правозащитники подписали письмо в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева

14:32 28.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Деятели культуры, учёные, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Он арестован по обвинению в растлении несовершеннолетней. Авторы письма призывают общественность не позволить силовикам расправиться с Дмитриевым, которого они называют достойным гражданином России.

Публичная поддержка может помешать осуждению невинного человека, сказала «Эху» актриса театра и кино Юлия Ауг.

В 2018 году Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор Дмитриеву, но Верховный суд это решение отменил. Учёный снова был арестован в связи с возбуждением нового уголовного дела.

Юрия Дмитриев известен, как автор книг памяти жертв политических репрессий в Карелии.

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