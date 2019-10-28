Деятели культуры, ученые и правозащитники подписали письмо в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Дмитриева
14:32 28.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Деятели культуры, учёные, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Он арестован по обвинению в растлении несовершеннолетней. Авторы письма призывают общественность не позволить силовикам расправиться с Дмитриевым, которого они называют достойным гражданином России.
Публичная поддержка может помешать осуждению невинного человека, сказала «Эху» актриса театра и кино Юлия Ауг.
В 2018 году Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор Дмитриеву, но Верховный суд это решение отменил. Учёный снова был арестован в связи с возбуждением нового уголовного дела.
Юрия Дмитриев известен, как автор книг памяти жертв политических репрессий в Карелии.
НОВОСТИ
- 15:00 28.10.2019
- МКБ первому среди российских банков присвоен ESG-рейтинг
- 14:12 28.10.2019
- Если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом - Песков
- 14:00 28.10.2019
- В Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России
- 13:32 28.10.2019
- Рязанская епархия отстранила от служения священника из-за жестокого обращения с домочадцами
- 13:20 28.10.2019
- Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
- 13:05 28.10.2019
- Армения на четверть увеличит расходы на оборону
- 13:00 28.10.2019
- 27 стран ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года - Туск
- 12:32 28.10.2019
- На первое место в списке дружественных стран россияне поставили Китай - опрос
- 12:20 28.10.2019
- Прекращено дело о лишении родительских прав супругов, пришедших с ребенком на несогласованную акцию
- 12:05 28.10.2019
- Кабмин создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать