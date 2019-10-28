МКБ первому среди российских банков присвоен ESG-рейтинг

15:00

Московскому кредитному банку (МКБ) впервые среди российских банков присвоен ESG-рейтинг – оценка экологических и социальных рисков бизнеса, а также рисков корпоративного управления. Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH установило его на уровне BBB. Это отражает достигнутые успехи банка и перспективы развития в области соблюдения принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в своей деятельности.



Рейтинг ESG (Environmental Social Governance) – оценка деятельности компании в трех ключевых сегментах корпоративной социальной ответственности (КСО): экология, общество, корпоративное управление. МКБ получил следующие оценки: экологическая составляющая на уровне BB [e], социальная – BB [s], корпоративное управление – A [g]. Консолидированная оценка BBB означает, что управление рисками и возможностями, связанными с ESG, в МКБ находится на умеренно высоком уровне.

Используя опыт и лучшие практики своего миноритарного акционера – ЕБРР, МКБ разработал и внедрил в стратегии развития ряд внутренних положений, соответствующих лучшим мировым практикам ESG. МКБ руководствуется в своей деятельности Политикой в области управления социально-природоохранными мероприятиями (в частности исключает/ограничивает финансирование ряда отраслей, не отвечающих требованиям ESG), а также, по оценке экспертов рейтингового агентства, подтверждает растущее значение КСО в процессе принятия бизнес-решений.

В 2019 году впервые в своей практике МКБ решил сообщить о результатах своей деятельности в области КСО и подготовил к публикации Отчет в области устойчивого развития банка по итогам 2018 года. Кроме того, была принята стратегия, ориентированная на развитие концепции устойчивого развития и КСО в работе банка. Приоритетными направлениями для банка обозначены создание финансовых продуктов, имеющих социальную значимость для государства и общества, содействие экологическим проектам, а в перспективе – выпуск «зеленых облигаций».

«Ведение социально ориентированного бизнеса является общемировой тенденцией последних десятилетий – в основу деятельности ведущих мировых компаний заложены принципы КСО, – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. – Как один из крупнейших частных и системно значимых банков в России, мы понимаем, что своей работой оказываем непосредственное влияние на различные аспекты общества: экономический, социальный, экологический. Поэтому работа банка выстраивается с учетом целей устойчивого развития. Мы заинтересованы в повышении прозрачности раскрытия информации о результатах деятельности в области устойчивого развития. Тем важнее для нас получение рейтинга ESG, который свидетельствует о высокой экспертной оценке наших усилий по интеграции принципов ESG в бизнес-стратегию банка».

Виталий Барсуков