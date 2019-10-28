Уральский школьник сумел запомнить 13202 знака после запятой в числе Пи

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Уральский школьник запомнил 13202 знака числа Пи после запятой. Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России.

На процесс подготовки по различным методикам запоминания у подростка ушёл год тренировок. Лицеист воспроизвёл числовую последовательность за 6 часов 20 минут, сообщает ТАСС.



Мировой рекорд по запоминанию числа Пи с результатом в 70 тысяч знаков принадлежит индийцу. Он установил его в 2015 году. Говорит Москва

