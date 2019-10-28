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Песков считает комиссию по нарушениям гуманитарного права при вооруженных конфликтах "неработоспособным органом"

16:00 28.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах «неработоспособным органом». Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»

«На протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от Российской Федерации, и Российская Федерация никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев. По сути, эта комиссия не является работоспособным органом, поэтому было принято такое решение», — сказал он. 

Госдума ратифицировала отзыв заявления к «Протоколу о жертвах вооруженных конфликтов». Как сообщается на сайте Госдумы, дополнительный Протокол I был подписан СССР еще в 1977 году. Он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах, но с 1991 года комиссия «фактически не выполняет своих функций, а российских представителей нет в ее составе».

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