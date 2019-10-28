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У Кремля нет позиции по вопросу о возможности референдума, касающегося эвтаназии

17:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося разрешения эвтаназии. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что "само население должно решать" вопрос о применимости эвтаназии.

"В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли власти РФ возможным проведение референдума о разрешении эвтаназии.

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