У Кремля нет позиции по вопросу о возможности референдума, касающегося эвтаназии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося разрешения эвтаназии. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что "само население должно решать" вопрос о применимости эвтаназии.

"В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли власти РФ возможным проведение референдума о разрешении эвтаназии.

