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Экс-премьер Дагестана приговорен к 6,5 годам заключения за растрату

16:32 28.10.2019 Источник: Интерфакс

Лефортовский суд Москвы назначил приговор бывшим врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову по делу о растрате денежных средств в размере 40 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Кроме того, суд назначил взыскать в качестве ущерба с фигурантов сумму в размере 41 млн рублей суммарно.

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