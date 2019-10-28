Андрей Воробьев рассказал Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Подмосковья

16:12

Фото с сайта www.kremlin.ru



На рабочей встрече с президентомгубернатор Московской областирассказал о состоянии экономики Подмосковья, росте бюджета региона, увеличении количества рабочих мест и других актуальных вопросах.

«Рабочие места, инвестиции (что в Ваших указах предписано) для нас являются приоритетом. Мы открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьезные деньги инвестирует – в Подольске создала порядка шести тысяч рабочих мест и дальше инвестирует. Загорский трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные производители в область идут, – отметил Андрей Воробьёв. – Конечно, мы тоже идем им навстречу, разные программы поддержки существуют, и очень важным было решение, которое Вы приняли: дать возможность губернаторам без конкурсов, без торгов предоставлять земельные участки. Это, конечно, сокращает сроки, облегчает, дает дополнительные преимущества нам, когда мы с инвестором разговариваем».

Андрей Воробьёв доложил президенту о ходе строительства транспортной развязки, которая соединит «Старые» и «Новые» Химки. Уже в 2021 году новая дорога будет готова. Соответствующее поручение Владимир Путин давал губернатору в апреле этого года. «Проектирование завершено, в нашу областную экспертизу мы сейчас проект завели и до конца года объявим конкурс и определим победителя, – сообщил губернатор. – Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем. Технологический срок строительства – порядка двух лет. В 2021 году, как Вы нам и указывали, мы должны развязку сдать».

Также обсуждалась программа «Активное долголетие», действующая в Подмосковье, в рамках которой для пенсионеров открывают специальные клубы для общения, организовывают бесплатные туристические поездки и спортивные активности. «С 1 октября открыли «Активное долголетие». Это не только льготы – их у нас где-то на 35 миллиардов рублей для пенсионеров. Это то, о чем Вы говорите: чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам, – пояснил Андрей Воробьёв. – Это и туристические поездки, и занятия в клубах – модернизируем эти клубы, они пользуются большой популярностью. И конечно, здоровье: передвижные комплексы, которые мы получаем по нацпроектам, позволяют нам не только приглашать к себе в поликлинику, но и выезжать туда – на предприятия, в частности, – где можно провести диспансеризацию. Порядка двух миллионов человек касается эта программа «Активное долголетие», и мы очень внимательно к ней относимся».

Георгий Соловьев



