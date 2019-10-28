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Самыми закредитованными работниками в России являются охранники и врачи

17:12 28.10.2019 Источник: РБК

Самые закредитованные заемщики в России — это охранники, медики и социальные работники, выяснило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам.

По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех. Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%). Высокая долговая нагрузка также зафиксирована среди самозанятых, работников транспортной сферы, преподавателей и юристов. Причем последние наращивают долги почти так же быстро, как и охранники. Меньше всего уровень финансовой нагрузки у работников сферы ИТ (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).  РБК

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