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Висевший над кухонной плитой шедевр продали за 24 млн евро

17:32 28.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника была найдена на кухне пожилой француженки и продана с аукциона за рекордную сумму в 24 млн евро.

Картина "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ, жившего в конце XIII - начале XIV века, то есть в период итальянского проторенессанса, была обнаружена в сентябре на севере Франции.

Объявленная на аукционе цена в 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.

На протяжении многих лет картина висела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку.

Владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности.  Русская служба Би-би-си

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