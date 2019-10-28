Висевший над кухонной плитой шедевр продали за 24 млн евро
17:32 28.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника была найдена на кухне пожилой француженки и продана с аукциона за рекордную сумму в 24 млн евро.
Картина "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ, жившего в конце XIII - начале XIV века, то есть в период итальянского проторенессанса, была обнаружена в сентябре на севере Франции.
Объявленная на аукционе цена в 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.
На протяжении многих лет картина висела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку.
Владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности. Русская служба Би-би-си
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