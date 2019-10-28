Депутат ЗакСа Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Заксобрания Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала. Комплекс зданий планируют построить на месте сада на Неве — участка площадью 2,85 гектара на Смольной набережной.

Туда хотят перенести Верховный суд и Судебный департамент при Верховном суде из Москвы, а также жилые дома для судей. Ради строительства комплекса власти намерены вырубить большое количество деревьев. Местные жители и некоторые депутаты выступили против реализации этого проекта.



В интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Борис Вишневский заявил, что готов через суд добиться отмены строительства.



«Уничтожение сада на Неве абсолютно недопустимо. В прошлую среду вопрос рассматривался в Законодательном собрании. Я выступил против этого... В следующую среду, то есть послезавтра, закон собираются ставить на третье чтение. Если он будет принят и подписан, я немедленно подаю заявление в суд с требованием его отменить, потому что нарушается другой закон Санкт-Петербурга, который запрещает любое исключение зелёных насаждений из перечня, если обеспеченность зелёными насаждениями в районе меньше нормативного».



В октябре комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рекомендовала принять законопроект об исключении сада на Неве из перечня зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП), что позволит вести там строительство.



За последние годы сад уже два дважды исключали из списка ЗНОП — сначала ради строительства Орловского тоннеля (проект был разработан несколько лет назад, но стройку заморозили), а затем ради создания музея блокады (стройку отменили, сосредоточившись на развитии музея в Соляном переулке). Впоследствии саду возвращали этот статус.



Процедуры по оформлению нового участка планируют завершить к 1 декабря.

