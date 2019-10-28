Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, отметив, что максимальный срок лишения свободы за это преступление мог бы составить до 15 лет.

"Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть поддержана. Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием сети, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", - сказал Клишас ТАСС в понедельник.



Он отметил, что уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании статьи 230 УК РФ. "Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - считает сенатор.

