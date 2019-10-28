Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети
18:40 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, отметив, что максимальный срок лишения свободы за это преступление мог бы составить до 15 лет.
"Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть поддержана. Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием сети, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", - сказал Клишас ТАСС в понедельник.
Он отметил, что уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании статьи 230 УК РФ. "Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - считает сенатор.
НОВОСТИ
- 19:20 28.10.2019
- Российского дипломата в Болгарии заподозрили в шпионаже
- 18:00 28.10.2019
- Депутат ЗакСа Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала
- 17:32 28.10.2019
- Висевший над кухонной плитой шедевр продали за 24 млн евро
- 17:12 28.10.2019
- Самыми закредитованными работниками в России являются охранники и врачи
- 17:00 28.10.2019
- У Кремля нет позиции по вопросу о возможности референдума, касающегося эвтаназии
- 16:32 28.10.2019
- Экс-премьер Дагестана приговорен к 6,5 годам заключения за растрату
- 16:12 28.10.2019
- Андрей Воробьев рассказал Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Подмосковья
- 16:00 28.10.2019
- Песков считает комиссию по нарушениям гуманитарного права при вооруженных конфликтах "неработоспособным органом"
- 15:32 28.10.2019
- Уральский школьник сумел запомнить 13202 знака после запятой в числе Пи
- 15:12 28.10.2019
- США расширят санкции в отношении Ирана, заявил Мнучин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать