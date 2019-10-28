Российского дипломата в Болгарии заподозрили в шпионаже

19:20 Источник: RNS

Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, которого она подозревает в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Получив соответствующий сигнал от ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности Болгарии, — RNS), в специализированной прокуратуре было начато досудебное производство за преступление против республики. В сентябре 2018 года на территории страны иностранный гражданин собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью выдать ее иностранному государству», — говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что с сентября 2018 года гражданин России осуществлял разведывательную деятельность, проводя регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным сотрудником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.



Уголовное дело в отношении подозреваемого приостановлено, так как он обладает дипломатическим иммунитетом. RNS