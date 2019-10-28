Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу - Шефчович

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи.

"Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - сказал он.

