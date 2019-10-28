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НОВОСТИ

Во Франции совершено нападение на молельню мусульман

20:40 28.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Член французской ультраправой партии «Национальное объединение» (бывший «Нацфронт») устроил нападение на молельню мусульман в Байонне. Он бросил в храм «коктейль Молотова», открыл огонь и ранил двух человек, сообщили в полиции.

По информации Reuters, нападавший, который якобы пытался скрыться на автомашине, задержан. Подозреваемому 84 года, ранее он был кадровым военным.

Пострадавшие — тоже пожилые мужчины: им около 80 лет.  Росбалт

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