Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади прошла в сирийской провинции Идлиб в 6,4 км от границы с Турцией. Об этом сообщил в понедельник глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.

"Силы специальных операций США под руководством Центрального командования [ВС США] провели контртеррористическую операцию по ликвидации лидера и основателя ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Представители разведсообщества из различных ведомств определили местоположение цели - приблизительно 4 мили (6,4 км) от турецкой границы в сирийской провинции Идлиб", - сказал Милли.

