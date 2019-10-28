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Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон

21:20 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади прошла в сирийской провинции Идлиб в 6,4 км от границы с Турцией. Об этом сообщил в понедельник глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.

"Силы специальных операций США под руководством Центрального командования [ВС США] провели контртеррористическую операцию по ликвидации лидера и основателя ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Представители разведсообщества из различных ведомств определили местоположение цели - приблизительно 4 мили (6,4 км) от турецкой границы в сирийской провинции Идлиб", - сказал Милли.

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