Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон
21:20 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади прошла в сирийской провинции Идлиб в 6,4 км от границы с Турцией. Об этом сообщил в понедельник глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.
"Силы специальных операций США под руководством Центрального командования [ВС США] провели контртеррористическую операцию по ликвидации лидера и основателя ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Представители разведсообщества из различных ведомств определили местоположение цели - приблизительно 4 мили (6,4 км) от турецкой границы в сирийской провинции Идлиб", - сказал Милли.
НОВОСТИ
- 22:40 28.10.2019
- Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов
- 22:00 28.10.2019
- Путин наградил бортпроводницу Ан-24, аварийно севшего в Бурятии
- 20:40 28.10.2019
- Во Франции совершено нападение на молельню мусульман
- 20:00 28.10.2019
- Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу - Шефчович
- 19:20 28.10.2019
- Российского дипломата в Болгарии заподозрили в шпионаже
- 18:40 28.10.2019
- Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети
- 18:00 28.10.2019
- Депутат ЗакСа Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала
- 17:32 28.10.2019
- Висевший над кухонной плитой шедевр продали за 24 млн евро
- 17:12 28.10.2019
- Самыми закредитованными работниками в России являются охранники и врачи
- 17:00 28.10.2019
- У Кремля нет позиции по вопросу о возможности референдума, касающегося эвтаназии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать