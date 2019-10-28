Путин наградил бортпроводницу Ан-24, аварийно севшего в Бурятии
22:00 28.10.2019 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин наградил Медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая помогла пассажирам выбраться из аварийно севшего в Бурятии Ан-24. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну, бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область», — говорится в документе.
Эту же награду получил и второй пилот самолета Сергей Сазонов. Бортмеханик Олег Барданов и пилот-инспектор Владимир Коломен награждены Орденом Мужества посмертно.
Борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» 27 июня следовал маршрутом Улан-Удэ – Нижнеангарск, но в 10:24 по местному времени самолет совершил аварийную посадку в аэропорту поселка Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с объектами наземной инфраструктуры. В результате возник пожар.
Командир судна и бортмеханик погибли. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы, жертв среди них нет. RNS
НОВОСТИ
- 22:40 28.10.2019
- Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов
- 21:20 28.10.2019
- Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон
- 20:40 28.10.2019
- Во Франции совершено нападение на молельню мусульман
- 20:00 28.10.2019
- Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу - Шефчович
- 19:20 28.10.2019
- Российского дипломата в Болгарии заподозрили в шпионаже
- 18:40 28.10.2019
- Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети
- 18:00 28.10.2019
- Депутат ЗакСа Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала
- 17:32 28.10.2019
- Висевший над кухонной плитой шедевр продали за 24 млн евро
- 17:12 28.10.2019
- Самыми закредитованными работниками в России являются охранники и врачи
- 17:00 28.10.2019
- У Кремля нет позиции по вопросу о возможности референдума, касающегося эвтаназии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать