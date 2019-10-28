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Путин наградил бортпроводницу Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

22:00 28.10.2019 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин наградил Медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая помогла пассажирам выбраться из аварийно севшего в Бурятии Ан-24. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну, бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область», — говорится в документе.

Эту же награду получил и второй пилот самолета Сергей Сазонов. Бортмеханик Олег Барданов и пилот-инспектор Владимир Коломен награждены Орденом Мужества посмертно.

Борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» 27 июня следовал маршрутом Улан-Удэ – Нижнеангарск, но в 10:24 по местному времени самолет совершил аварийную посадку в аэропорту поселка Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с объектами наземной инфраструктуры. В результате возник пожар.

Командир судна и бортмеханик погибли. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы, жертв среди них нет.  RNS

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