Путин наградил бортпроводницу Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

22:00 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин наградил Медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая помогла пассажирам выбраться из аварийно севшего в Бурятии Ан-24. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну, бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область», — говорится в документе.



Эту же награду получил и второй пилот самолета Сергей Сазонов. Бортмеханик Олег Барданов и пилот-инспектор Владимир Коломен награждены Орденом Мужества посмертно.



Борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» 27 июня следовал маршрутом Улан-Удэ – Нижнеангарск, но в 10:24 по местному времени самолет совершил аварийную посадку в аэропорту поселка Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с объектами наземной инфраструктуры. В результате возник пожар.



Командир судна и бортмеханик погибли. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы, жертв среди них нет. RNS

