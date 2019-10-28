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Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов

22:40 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата общин британского парламента в понедельник вечером отвергла предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали всего 299 парламентариев, тогда как Джонсону было необходимо получить не менее 434 голосов (две трети от общего депутатского состава палаты).

Против высказались 70 законодателей. Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия, которая в сентябре уже дважды блокировала попытки Джонсона назначить выборы вне очереди, вновь воздержалась от участия в голосовании, сделав одобрение инициативы кабмина невозможным.

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