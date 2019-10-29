WADA до конца ноября рассмотрит материалы, присланные из России
07:00 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Министерства спорта РФ и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительные ответы на ряд вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Отмечается, что в настоящее время полученные ответы оцениваются департаментом расследований WADA, а также независимыми судебными и медицинскими экспертами, которые представят свой доклад комитету по соответствию Всемирного антидопингового агентства.
Ожидается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть полученный отчет до конца ноября и предоставит рекомендации исполнительному комитету WADA, после чего исполком организации соберется на внеочередное заседание.
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