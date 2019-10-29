В Москве во вторник воздух прогреется до шести градусов тепла

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами дождь с мокрым снегом и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.