0
0
30
НОВОСТИ

В Москве во вторник воздух прогреется до шести градусов тепла

07:35 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами дождь с мокрым снегом и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:15 29.10.2019
Премьеру нового фильма "Терминатор: Темные судьбы" пришлось отменить из-за лесных пожаров
0
35
07:00 29.10.2019
WADA до конца ноября рассмотрит материалы, присланные из России
0
47
22:40 28.10.2019
Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов
0
552
22:00 28.10.2019
Путин наградил бортпроводницу Ан-24, аварийно севшего в Бурятии
0
575
21:20 28.10.2019
Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон
0
609
20:40 28.10.2019
Во Франции совершено нападение на молельню мусульман
0
636
20:00 28.10.2019
Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу - Шефчович
0
718
19:20 28.10.2019
Российского дипломата в Болгарии заподозрили в шпионаже
0
667
18:40 28.10.2019
Клишас предлагает лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети
0
686
18:00 28.10.2019
Депутат ЗакСа Петербурга намерен через суд добиться отмены строительства Судебного квартала
0
716

Возврат к списку