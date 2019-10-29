На планете произошло сразу несколько значительных землетрясений

07:45 Источник: Интерфакс

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Минданао (Филиппины) в 9 км к западу от города Дигос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:05 мск во вторник землетрясения имел координаты 6.78 градуса северной широты и 125.26 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Кроме того, в о5:43 в 35 км северо-западнее Дигоса был зафиксирован афтершок магнитудой 5,7. По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области во вторник в 22 км к востоку от города Искитим. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:31 мск землетрясения имел координаты 54.63 градуса северной широты и 83.66 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 балла по шкале MSK-64.

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 186 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,4 балла по шкале MSK-64. Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования.

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 61 км. от Магадана, жители города ощутили незначительные толчки, жертв и разрушений нет. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в ночь на вторник. Очаг землетрясения располагался в 61 километре северо-восточнее Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола на глубине 15 км, сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области. Отмечается, что некоторых районах Магадана ощущались незначительные толчки.