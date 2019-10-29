Боязнь произвола властей попала в тройку главных страхов россиян - опрос
08:22 29.10.2019 Источник: РБК
В топ рейтинга попали также опасения по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также страхи нападения преступников, СПИДа и смерти. Список сильнейших страхов не слишком сильно менялся с 1994 года, когда был проведен первый опрос. Однако в предыдущем, июльском исследовании страх произвола властей оказался на три строчки ниже, чем в нынешнем.
Рост боязни произвола властей — во многом реакция на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения, считает заместитель директора Левада-центра Денис Волков.
По мнению политолога Константина Калачева, рост за последние месяцы объясняется жесткими действиями правоохранительных сил в период московских протестов, а также делом журналиста Ивана Голунова. «Это ситуативное реагирование, а все остальное архетипично, — рассуждает он. — Хотя и страх стать жертвой произвола властей тоже архетипичен, но тут у него появился мощный триггер».
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