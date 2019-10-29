Количество моногородов может сократиться вдвое
09:00 29.10.2019 Источник: Известия
Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
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