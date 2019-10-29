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НОВОСТИ

Количество моногородов может сократиться вдвое

09:00 29.10.2019 Источник: Известия

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. Эксперты сомневаются, что исключенные из него населенные пункты смогут решить свои проблемы без федеральных денег.

Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

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