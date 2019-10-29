Росстату предложили верифицировать сведения об уровне бедности в России

09:05 Источник: РБК

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, указало ведомство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. Росстат с апреля 2017 года находится в подчинении Минэкономразвития.



Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили РБК в Росстате.