Астероид Гигея сможет претендовать на статус карликовой планеты

09:20 Источник: РБК

Несколько десятков ученых из разных стран с помощью телескопа VLT изучили астероид Гигея и пришли к выводу, что он может претендовать на звание самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Их статья опубликована в журнале Nature.

Астрономы смогли установить, что Гигея — объект сферической формы и поэтому может считаться карликовой планетой. «После получения этих снимков Гигея может быть переквалифицирована как карликовая планета, пока что самая маленькая в Солнечной системе», — приводит Европейская южная обсерватория слова ведущего исследователя Пьера Вернацца.



Астероид Гигея известен с 1849 года. РБК