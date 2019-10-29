Астероид Гигея сможет претендовать на статус карликовой планеты
09:20 29.10.2019 Источник: РБК
Несколько десятков ученых из разных стран с помощью телескопа VLT изучили астероид Гигея и пришли к выводу, что он может претендовать на звание самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Их статья опубликована в журнале Nature.
Астрономы смогли установить, что Гигея — объект сферической формы и поэтому может считаться карликовой планетой. «После получения этих снимков Гигея может быть переквалифицирована как карликовая планета, пока что самая маленькая в Солнечной системе», — приводит Европейская южная обсерватория слова ведущего исследователя Пьера Вернацца.
Астероид Гигея известен с 1849 года. РБК
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