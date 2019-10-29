Депутат Рады заявил, что Украина проиграет "газовую войну" с Россией

09:32 Источник: Известия

Киеву не стоит превращать ситуацию с транзитом в «газовую войну», так как он ее точно проиграет. Такое мнение 28 октября выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

По мнению нардепа, Москва в переговорах о транзите российского газа через Украину ведет себя конструктивно и хитро.



Волошин указал, что ранее в России говорили о невозможности «проводить что-то через Украину», а теперь Москва заявляет о намерении сохранить транзит на взаимовыгодных условиях. Таким образом, по словам Волошина, в глазах Европы именно Киев мешает прийти к договоренности о транзите.



«И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет», — добавил он. Известия

