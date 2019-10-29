Шведское СМИ назвало Россию "историческим врагом" Европы
10:00 29.10.2019 Источник: Газета.Ru
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы. В издании подчеркнули, что победа президента России Владимира Путина в Сирии позволила стране стать сильнее.
Также в публикации отметили, что НАТО и США «дезертировали» из Сирии.
«И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — заключили в статье.
Кроме того, в материале призвали страны ЕС оказывать давление на Москву на том же уровне и быстрее вооружаться в рамках НАТО. Газета.Ru
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