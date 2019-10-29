В Москве сегодня откроют памятник Евгению Примакову

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Москве сегодня откроют памятник бывшему премьер-министру Евгению Примакову. Монумент установлен у здания МИДа, который несколько лет возглавлял Примаков.

Ранее в Москве память Примакова была увековечена мемориальной табличкой. Ее установили на доме, где он жил. Эхо Москвы