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В Москве сегодня откроют памятник Евгению Примакову

10:05 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Москве сегодня откроют памятник бывшему премьер-министру Евгению Примакову. Монумент установлен у здания МИДа, который несколько лет возглавлял Примаков. 

Ранее в Москве память Примакова была увековечена мемориальной табличкой. Ее установили на доме, где он жил.  Эхо Москвы

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