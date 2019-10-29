В столице Чили вновь проходят многотысячные митинги - СМИ
10:20 29.10.2019 Источник: Газета.Ru
Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на митинги, протестуя против политики властей Чили. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.
Отмечается, что манифестации проходят мирно.
Как стало известно, на фоне продолжающихся протестов президент Чили Себастьян Пиньера уже провел кадровые перестановки, сменив ключевых министров правительства, среди которых есть министр внутренних дел. Газета.Ru
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