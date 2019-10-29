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НОВОСТИ

Раненный во время операции против аль-Багдади пес выздоравливает

10:32 29.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Раненная во время операции против лидера ИГ собака пошла на поправку. «Пёс легко ранен и находится на пути к полному выздоровлению», — сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Фотографию собаки в своём Twitter опубликовал президент Дональд Трамп. По его словам, «пёс проделал хорошую работу при захвате и ликвидации главаря террористической группировки “Исламское государство” (ИГ, запрещена на территории РФ)».

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американский лидер объявил накануне.  Говорит Москва

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