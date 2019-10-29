Строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге потребует 40 млрд рублей
11:00 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге потребует вложения 40 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального Законодательного собрания во вторник.
"В проекте областного бюджета на 2020-2022 годы предусмотрены расходы на финансирование строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге общей суммой около 40 млрд рублей, в том числе 10 млрд в 2020 году. Сейчас мы должны изыскать эти средства, которые впоследствии будут компенсированы правительством Российской Федерации", - сказал губернатор.
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