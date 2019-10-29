РФ по просьбе Израиля отказала Ирану в поставках ряда вооружений, сообщил советник израильского премьера

11:05 Источник: Интерфакс

Россия не стала поставлять Ирану, а Израиль - Украине отдельные виды вооружений после взаимных договоренностей, утверждает советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн.

"Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе на Украину", - сказал Бульштейн в интервью газете "Известия".



Он отметил, что и Россия пошла навстречу еврейскому государству, отказав Ирану в поставках определенных видов вооружения.



"Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли", - отметил советник израильского премьера.



Он не уточнил, какие виды российского оружия не получил Иран, отметив, что эти просьбы были "в прошлом".

