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РФ по просьбе Израиля отказала Ирану в поставках ряда вооружений, сообщил советник израильского премьера

11:05 29.10.2019 Источник: Интерфакс

Россия не стала поставлять Ирану, а Израиль - Украине отдельные виды вооружений после взаимных договоренностей, утверждает советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн.

"Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе на Украину", - сказал Бульштейн в интервью газете "Известия".

Он отметил, что и Россия пошла навстречу еврейскому государству, отказав Ирану в поставках определенных видов вооружения.

"Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли", - отметил советник израильского премьера.

Он не уточнил, какие виды российского оружия не получил Иран, отметив, что эти просьбы были "в прошлом".

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