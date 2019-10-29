Глава МВД Украины выразил поддержку батальону "Азов"
11:20 29.10.2019 Источник: Газета.Ru
Глава МВД Украины Арсен Аваков побывал с визитом в Мариуполе, чтобы выразить поддержку батальону «Азов». Об этом он сообщил в своем Twitter. Как стало известно, он посетил мобильный центр «Азова».
Министр отметил, что это подразделение является одним из самых профессиональных и подготовленных на Украине.
«Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — подчеркнул Аваков. Газета.Ru
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