Эксперт считает, что для насыщения внутреннего рынка РФ мясом стране не хватает 2 млн коров

11:32 Источник: Интерфакс

России необходимо увеличить поголовье коров на 2 млн голов, чтобы насытить внутренний рынок мясом, сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк на форуме "АПК Сибири: настоящее и будущее" во вторник.

"России не хватает 2 млн коров, чтобы насытить внутренний рынок говядиной", - сказал Костюк во время форума.

