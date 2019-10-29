0
0
90
НОВОСТИ

Эксперт считает, что для насыщения внутреннего рынка РФ мясом стране не хватает 2 млн коров

11:32 29.10.2019 Источник: Интерфакс

России необходимо увеличить поголовье коров на 2 млн голов, чтобы насытить внутренний рынок мясом, сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк на форуме "АПК Сибири: настоящее и будущее" во вторник.

"России не хватает 2 млн коров, чтобы насытить внутренний рынок говядиной", - сказал Костюк во время форума.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 29.10.2019
Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
0
8
12:05 29.10.2019
Хакеры Fancy Bear пытались атаковать спортивные и антидопинговые организации по всему миру - Microsoft
0
47
12:00 29.10.2019
В результате взрыва на заводе в Петербурге погибли два человека - СМИ
0
56
11:20 29.10.2019
Глава МВД Украины выразил поддержку батальону "Азов"
0
118
11:05 29.10.2019
РФ по просьбе Израиля отказала Ирану в поставках ряда вооружений, сообщил советник израильского премьера
0
152
11:00 29.10.2019
Строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге потребует 40 млрд рублей
0
145
10:32 29.10.2019
Раненный во время операции против аль-Багдади пес выздоравливает
0
168
10:20 29.10.2019
В столице Чили вновь проходят многотысячные митинги - СМИ
0
176
10:05 29.10.2019
В Москве сегодня откроют памятник Евгению Примакову
0
192
10:00 29.10.2019
Шведское СМИ назвало Россию "историческим врагом" Европы
0
227

Возврат к списку