В результате взрыва на заводе в Петербурге погибли два человека - СМИ

12:00

Два человека погибли при взрыве колеса на заводе в Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, колесо взорвалось в одном из терминалов судоремонтного завода в Петербурге.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.



На место инцидента следуют экстренные службы.

