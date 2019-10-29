В результате взрыва на заводе в Петербурге погибли два человека - СМИ
12:00 29.10.2019
Два человека погибли при взрыве колеса на заводе в Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, колесо взорвалось в одном из терминалов судоремонтного завода в Петербурге.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.
На место инцидента следуют экстренные службы.
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