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НОВОСТИ

В результате взрыва на заводе в Петербурге погибли два человека - СМИ

12:00 29.10.2019

Два человека погибли при взрыве колеса на заводе в Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, колесо взорвалось в одном из терминалов судоремонтного завода в Петербурге.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.

На место инцидента следуют экстренные службы.

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