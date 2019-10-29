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Хакеры Fancy Bear пытались атаковать спортивные и антидопинговые организации по всему миру - Microsoft

12:05 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Хакеры из группировки Fancy Bear пытались совершить кибер атаку на спортивные и антидопинговые организации по всему миру, утверждает компания Microsoft. По её данным, большинство попыток были неудачными, однако несколько атак достигли цели.

В заявлении не указывается, в пользу какой страны работали хакеры. Однако президент Microsoft Брэд Смит ранее говорил, что группа тесно связана с Россией. Ей также приписывают взлом серверов Демократической партии США в 2016 году и серию атак на спортивные организации в 2016 и 2018 годах.  Эхо Москвы

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