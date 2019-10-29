0
0
0
НОВОСТИ

Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском

12:20 29.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском. Разрушение дамб привело к росту концентрации меди больше чем в 200 раз.

В воде также обнаружили свинец и цинк. Результаты химического анализа проб представил Росгидромет на официальном сайте. Воду брали в реке Сисим у деревни Берёзовой 20 и 21 октября.

Прорыв незаконно установленных дамб на прииске золотопромышленного предприятия под Красноярском произошёл 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 29.10.2019
Хакеры Fancy Bear пытались атаковать спортивные и антидопинговые организации по всему миру - Microsoft
0
49
12:00 29.10.2019
В результате взрыва на заводе в Петербурге погибли два человека - СМИ
0
59
11:32 29.10.2019
Эксперт считает, что для насыщения внутреннего рынка РФ мясом стране не хватает 2 млн коров
0
97
11:20 29.10.2019
Глава МВД Украины выразил поддержку батальону "Азов"
0
120
11:05 29.10.2019
РФ по просьбе Израиля отказала Ирану в поставках ряда вооружений, сообщил советник израильского премьера
0
156
11:00 29.10.2019
Строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге потребует 40 млрд рублей
0
147
10:32 29.10.2019
Раненный во время операции против аль-Багдади пес выздоравливает
0
170
10:20 29.10.2019
В столице Чили вновь проходят многотысячные митинги - СМИ
0
178
10:05 29.10.2019
В Москве сегодня откроют памятник Евгению Примакову
0
193
10:00 29.10.2019
Шведское СМИ назвало Россию "историческим врагом" Европы
0
229

Возврат к списку