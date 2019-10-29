Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском. Разрушение дамб привело к росту концентрации меди больше чем в 200 раз.

В воде также обнаружили свинец и цинк. Результаты химического анализа проб представил Росгидромет на официальном сайте. Воду брали в реке Сисим у деревни Берёзовой 20 и 21 октября.



Прорыв незаконно установленных дамб на прииске золотопромышленного предприятия под Красноярском произошёл 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. Говорит Москва

