Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
12:20 29.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском. Разрушение дамб привело к росту концентрации меди больше чем в 200 раз.
В воде также обнаружили свинец и цинк. Результаты химического анализа проб представил Росгидромет на официальном сайте. Воду брали в реке Сисим у деревни Берёзовой 20 и 21 октября.
Прорыв незаконно установленных дамб на прииске золотопромышленного предприятия под Красноярском произошёл 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. Говорит Москва
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