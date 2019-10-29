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Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. из-за продовольственных контрсанкций - исследование

12:32 29.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет.

Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.  Коммерсантъ

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