Власти Испании не поймут, если Бельгия откажется выдавать Пучдемона - и. о. вице-премьера

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не поймет, если судебные власти Бельгии не выдадут пиренейскому королевству бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом заявила во вторник исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Как отметила Кальво в интервью радиостанции "Онда серо", Мадрид "не понял бы", если бы Бельгия не выдала "тех, кто бежал от испанского правосудия".



Первое слушание по экстрадиции Пучдемона проходит в Брюсселе во вторник. Несмотря на ордер на его арест, бельгийские судебные власти разрешили ему оставаться на свободе, однако запретили покидать страну.

