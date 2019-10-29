Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и за исключение ее из НАТО - опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии - 58% - поддержали бы возможное исключение Турции из НАТО на фоне ее операции в Сирии, 18% выступили против. Таковы результаты опроса института YouGov, которые опубликованы во вторник.

61% респондентов выступил за введение экономических санкций против Турции, 69% - за прекращение экспорта военных товаров.



Агентство ДПА, по заказу которого проведен опрос, отмечает, что Североатлантический договор 1949 года не регламентирует процедуру исключения участников из организации. В этой связи применить такую меру к Турции было бы проблематично. Пока в ФРГ за такой шаг выступают лишь в Левой партии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас называл Турцию "важным союзником по НАТО".

