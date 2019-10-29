Регионы предлагают включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины ночью

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все российские регионы высказались за включение в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ положения о защите тишины и покоя граждан в ночное время, за нарушение которого может грозить штраф. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова во вторник после выездного заседания комитета, где обсуждались предложения регионов по модернизации КоАП.

"Регионы предлагают включить этот состав - нарушение тишины и покоя в ночное время - в Кодекс об административных правонарушениях. <...> Мы провели мониторинг, направили в каждый регион соответствующее письмо за подписью Андрея Александровича Клишаса, председателя комитета, с просьбой высказать свою позицию не только по этому вопросу, по целому ряду проблем, и мы предложили регионам дать нам перечень тех составов, которые они хотели бы видеть на уровне федерального кодекса. Один из них - самый популярный, самый чувствительный - ночной покой", - сказала она.



Как пояснила Рукавишникова, за нарушение нормы планируется ввести штраф. "Сумма [штрафа] не оговаривалась, но чем чаще такие нарушения будут происходить, если будет рецидив, злостные нарушения, тем выше штраф", - сказала она.

