Минобрнауки представит новую формулу распределения бюджетных мест в вузах
14:00 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки представит в ближайшее время на общественное обсуждение новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, ориентированную на регионы. Об этом сообщил журналистам во вторник глава ведомства Михаил Котюков в кулуарах форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России", который проходит в Петербурге.
"Мы действительно этот вопрос прорабатываем системно, сейчас меняется формула, по которой распределяются бюджетные места, и в большей степени акцент будет сделан на регионы. То есть мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал. Поэтому в ближайшее время эти данные будут уже доступны для общественного обсуждения, мы заканчиваем расчеты в экспертной среде сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, как выполняется поручение президента РФ Владимира Путина об увеличении числа абитуриентов в вузах на Дальнем Востоке.
НОВОСТИ
- 15:12 29.10.2019
- Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
- 15:00 29.10.2019
- Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко
- 14:32 29.10.2019
- Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых
- 14:12 29.10.2019
- О начале разведения сил в Луганской области заявили в МИД Украины
- 13:32 29.10.2019
- Регионы предлагают включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины ночью
- 13:20 29.10.2019
- Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и за исключение ее из НАТО - опрос
- 13:05 29.10.2019
- В России появится сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов
- 13:00 29.10.2019
- Власти Испании не поймут, если Бельгия откажется выдавать Пучдемона - и. о. вице-премьера
- 12:32 29.10.2019
- Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. из-за продовольственных контрсанкций - исследование
- 12:20 29.10.2019
- Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать