О начале разведения сил в Луганской области заявили в МИД Украины
14:12 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Луганской области. Отвод войск необходим для продолжения встреч в формате «нормандской четверки».
Разведение сил сегодня началось в поселке Золотое Луганской области, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он пояснил, что речь идет о войсках, которые непосредственно задействованы на линии соприкосновения сторон. По словам дипломата, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также министр уточнил, что после Золотого запланирован также отвод сил в городе Петровское.
О старте процессе также сообщает «Интерфакс» — по свидетельству корреспондента агентства, обе стороны начали разведение после залпа сигнальных ракет белого цвета. При этом представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики утверждают, что украинская сторона предупредила их о грядущем отводе менее чем за два часа до его начала.
Договоренность о разведении войск была достигнута еще три года назад, однако соглашение неоднократно срывалось. Лишь в конце июня процесс начался в районе Станицы Луганской. В минувшие выходные в Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский, который обсудил с местными жителями и военными грядущее урегулирование.
До начала процесса разведения сил по инициативе украинской стороны был установлен недельный «режим тишины». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 29.10.2019
- Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
- 15:00 29.10.2019
- Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко
- 14:32 29.10.2019
- Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых
- 14:00 29.10.2019
- Минобрнауки представит новую формулу распределения бюджетных мест в вузах
- 13:32 29.10.2019
- Регионы предлагают включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины ночью
- 13:20 29.10.2019
- Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и за исключение ее из НАТО - опрос
- 13:05 29.10.2019
- В России появится сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов
- 13:00 29.10.2019
- Власти Испании не поймут, если Бельгия откажется выдавать Пучдемона - и. о. вице-премьера
- 12:32 29.10.2019
- Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. из-за продовольственных контрсанкций - исследование
- 12:20 29.10.2019
- Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать