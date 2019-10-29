О начале разведения сил в Луганской области заявили в МИД Украины

14:12 Источник: Эхо Москвы

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Луганской области. Отвод войск необходим для продолжения встреч в формате «нормандской четверки».

Разведение сил сегодня началось в поселке Золотое Луганской области, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он пояснил, что речь идет о войсках, которые непосредственно задействованы на линии соприкосновения сторон. По словам дипломата, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также министр уточнил, что после Золотого запланирован также отвод сил в городе Петровское.



О старте процессе также сообщает «Интерфакс» — по свидетельству корреспондента агентства, обе стороны начали разведение после залпа сигнальных ракет белого цвета. При этом представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики утверждают, что украинская сторона предупредила их о грядущем отводе менее чем за два часа до его начала.



Договоренность о разведении войск была достигнута еще три года назад, однако соглашение неоднократно срывалось. Лишь в конце июня процесс начался в районе Станицы Луганской. В минувшие выходные в Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский, который обсудил с местными жителями и военными грядущее урегулирование.

До начала процесса разведения сил по инициативе украинской стороны был установлен недельный «режим тишины». Эхо Москвы

