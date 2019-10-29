0
0
86
НОВОСТИ

Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых

14:32 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - сказал Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 29.10.2019
Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
0
53
15:00 29.10.2019
Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко
0
72
14:12 29.10.2019
О начале разведения сил в Луганской области заявили в МИД Украины
0
123
14:00 29.10.2019
Минобрнауки представит новую формулу распределения бюджетных мест в вузах
0
148
13:32 29.10.2019
Регионы предлагают включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины ночью
0
190
13:20 29.10.2019
Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и за исключение ее из НАТО - опрос
0
228
13:05 29.10.2019
В России появится сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов
0
210
13:00 29.10.2019
Власти Испании не поймут, если Бельгия откажется выдавать Пучдемона - и. о. вице-премьера
0
216
12:32 29.10.2019
Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. из-за продовольственных контрсанкций - исследование
0
256
12:20 29.10.2019
Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
0
240

Возврат к списку