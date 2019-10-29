Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - сказал Мишустин.

