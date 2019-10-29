Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых
14:32 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".
"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - сказал Мишустин.
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