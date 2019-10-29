0
0
36
НОВОСТИ

Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко

15:00 29.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным. Как сказал сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, президенты говорили по телефону три раза.

«Я уверен, что он чётко осознает, что можно и как можно достичь», — сказал министр, имея в виду Владимира Зеленского.  

Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 29.10.2019
Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
0
53
14:32 29.10.2019
Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых
0
110
14:12 29.10.2019
О начале разведения сил в Луганской области заявили в МИД Украины
0
123
14:00 29.10.2019
Минобрнауки представит новую формулу распределения бюджетных мест в вузах
0
148
13:32 29.10.2019
Регионы предлагают включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины ночью
0
190
13:20 29.10.2019
Большинство жителей ФРГ выступили за санкции против Турции и за исключение ее из НАТО - опрос
0
228
13:05 29.10.2019
В России появится сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов
0
210
13:00 29.10.2019
Власти Испании не поймут, если Бельгия откажется выдавать Пучдемона - и. о. вице-премьера
0
216
12:32 29.10.2019
Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. из-за продовольственных контрсанкций - исследование
0
256
12:20 29.10.2019
Росгидромет выявил экстремальное загрязнение воды после ЧП под Красноярском
0
240

Возврат к списку