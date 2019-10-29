Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным. Как сказал сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, президенты говорили по телефону три раза.

«Я уверен, что он чётко осознает, что можно и как можно достичь», — сказал министр, имея в виду Владимира Зеленского.



Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров. Говорит Москва

