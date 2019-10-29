Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
15:12 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировая экономика в ближайшие 10 лет столкнется с последствиями технологического прогресса, который может привести к конфликтам и даже революциям. Такое мнение высказал миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр- Рияде.
Рэй Далио назвал пять основных факторов, которые, по его мнению, окажут фундаментальное влияние на мир в ближайшие десять лет.
"Развитие технологий, таких как искусственный интеллект, увеличит производительность в мировой экономике, но, как следствие, и увеличит и разрыв в благосостоянии людей, приведет к нехватке рабочих мест. Второе следствие [этого процесса] - рост экономических и идеологических конфликтов внутри стран. Потому что усиливающееся расслоение общества и разница в идеологических подходах уже сейчас приводит к конфликту между капитализмом и социализмом. Я думаю, что внутренние столкновения изменят порядок мира в ближайшие годы", - рассуждал Далио.
Другими факторами, влияющими на ближайшее будущее, Далио назвал неэффективность монетарных политик и риски изменения климата. "Все это в сумме крайне пугающая картина для ближайших десяти лет", - заключил он.
С прогнозами Далио согласились сооснователь и глава фонда Blackstone Стивен Шварцман, а также президент банка Goldman Sachs Джон Валдрон. "Не согласиться с Рэем было бы неправильным шагом. Он почти всегда прав", - сказал Шварцман. "Искусственный интеллект принесет обществу много положительных решений, но он также создаст и проблему занятости", - добавил он.
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