Операторы связи просят власти субсидировать затраты на исполнение "пакета Яровой"

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские операторы связи направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения "пакета Яровой" (хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее Рейтер со ссылкой на копию письма сообщил о том, что компании "Ростелеком", "Вымпелком", "Мегафон" и МТС просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для "пакета Яровой" по льготной ставке. По мнению операторов, субсидирование можно было бы реализовать за счет средств, заложенных для исполнения нацпроекта "Цифровая экономика".



"Коллективное письмо от телеком-операторов, а также крупнейших банков было подготовлено и направлено. Конкретные суммы и ожидания в письме не обозначались", - сообщили в "Ростелекоме". Представители других операторов связи отказать комментировать ТАСС эту информацию. В пресс- службе Сбербанка, фигурирующего в письме в роли одного из финансовых партнеров, также отказались от комментариев. ВТБ (также указан в письме) на момент публикации не ответил на запрос ТАСС.



В АНО "Цифровая экономика" рассказали ТАСС, что в курсе обращения операторов и поддерживают его, поскольку оно соответствует одному из результатов федпроекта "Информационная инфраструктура". Согласно одному из мероприятий федпроекта, к 30 июня 2020 года должна быть реализована экономическая поддержка компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения.



"В описании результата отдельно отмечено, что должны быть созданы механизмы льготного кредитования для покупателей такой продукции. Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи, в случаях когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи с учетом объема инвестиций, который они ежегодно направляют в развитие информационной инфраструктуры РФ", - прокомментировал письмо директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.



В Минкомсвязи подтвердили ТАСС получение письма, однако в министерстве считают обращение нецелесообразным, поскольку оно не имеет отношения к нацпроекту "Цифровая экономика". В Минпромторге заявили ТАСС, что письмо пока не поступило в профильный департамент министерства.





