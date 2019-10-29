Минпросвещения предложило провести в школах соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова - СМИ
16:12 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Минпросвещения рекомендует провести в школах соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова.
Тематические уроки, посвященные столетию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова пройдут 10 ноября, причем как в начальной, так и в старшей школе.
В предлагаемом сценарии говорится, что школьники могут сравнить характеристики автомата с зарубежными образцами. Это поможет воспитать чувство патриотизма. Эхо Москвы
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