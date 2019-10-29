Минпросвещения предложило провести в школах соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова - СМИ

16:12 Источник: Эхо Москвы

Минпросвещения рекомендует провести в школах соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова.

Тематические уроки, посвященные столетию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова пройдут 10 ноября, причем как в начальной, так и в старшей школе.



В предлагаемом сценарии говорится, что школьники могут сравнить характеристики автомата с зарубежными образцами. Это поможет воспитать чувство патриотизма. Эхо Москвы

